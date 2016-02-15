Türkiye’den İlk Drone Yasağı

Drone çılgınlığı tüm dünyada arttığı gibi ülkemizde de popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Bu popülerlik bir çok ülkede sorun yarattığı gibi bizim ülkemizde de bazı sorunlar yarattı. İzinsiz drone kullanılması, giriş izni olmayan askeri alanlara dronelarla girmek ve en önemlisi de şahısların özel hayatına saldırı gibi birçok suç bu sorunlar arasında yer alıyor.

Sorunların böyle çoğalmasından sonra ülkemizde ilk tedbir yakın zamanda gelmişti ve bu kararda artık tüm droneların kayıt altına alınması zorun hale getirilmişti. Son gelen haberlere göre dronelarla ilgili ilk yasa Erzurum’dan geldi.

Drone popülaritesinin artmasıyla, droneların kullanım alanlarıda çoğaldı. Bir çok ilginç amaca hizmet eden drone üretildi. Buna bir örnek isterseniz; sizlerle paylaştığımız İnsan İzi Süren Drone! yazımızı okuyabilirsiniz. Droneların sayısının ve kullanım sayısının böyle artmasından dolayı bir çok ülke tedbir almaya başlamıştı. Ülkemizde de ilk tedbir Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Tescil, Operasyon, Seyrüsefer, Bakım Ve Uçuşa Elverişlilik Usul Ve Esaslarına İlişkin Talimat Taslağı sayesinde tüm dronelar kayıt altına alınmaya başlanmıştı.

Yakın zamanda böyle bir gelişme ortaya çıkmışken, yeni bir karar doğrultusunda izinsiz dronelara el konulacağı açıklandı. Artık Emniyet tarafından izinsiz uçurulan her drone’a müdehale edilecek ve el koyulacak. Durum böyle olunca Erzurum ilimizden dronelara yönelik ilk yasak geldi. Yapılan resmi açıklamada artık Erzurum şehrinde izinsiz drone uçurmak yasak. Bu yasağa uymayanlara ise ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kısa süre önce Erzurum‘da bulunan bir kız öğrenci yurdunun yakınlarında drone uçurulma olayı ve yine Erzurum’da giriş izni olmayan askeri alanın dronelarla taciz edilmesi olaylarından sonra Erzurum Valiliği kayıtsız kalamadı. Erzurum Valiliği‘nin yaptığı resmi açıklamada ise şu kelimelere yer verildi :

“Gelişen teknoloji ile birlikte, küçük helikopter türü (DRONE) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera ve yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilinmektedir. Kolayca temin edilen insansız hava araçlarının askeri ve sivil hava alanlarında uçuşları tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ülkemizde geçtiğimiz günlerde öğrenci yurtları ile kamu kurum ve kuruluşları civarında şahıslar tarafından amacı dışında kullanıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda yukarıda bahsedilen olması muhtemel olayların önüne geçebilmek ve kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek amaçlı, 05.02.2016 günü ve 17098547-13903-2016/168 sayılı valiliğimizce alınan karar ile; merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarıçaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde İnsansız Hava Aracı (DRONE) kullanımı yasaklanmıştır. Ayrıca Her türlü İnsansız Hava Araçlarını (DRONE) alan/temin eden/kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği belirsiz hava aracı olarak değerlendirilecek ve derhal uçuşu engellenecektir. Belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi gereğince idari ve adli işlemlerin yapılacağı halkımıza duyurulur”

Bakalım ülkemizdeki diğer valilikler Erzurum’dan çıkan bu karardan etkilenecek mi? Acaba droneların kullanımı ülkemizde tamamen engellenecek mi? İlerleyen zamanda hep beraber göreceğiz.

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