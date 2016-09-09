Dijital göstergeli sigara makinesi ile kahvehanelerde, cafelerde, bakkallarda, bilardo salonlarında ve çeşitli mekânlarda sigara içenlere yönelik oynatılan ve 1 TL gibi bir meblağ da sigara sahibi olabilmeniz tamamen şansa dayalı olsa da günümüz sigara fiyatlarına baktığımızda bu makinelerden 1 liralık çıkarılan sigaralar oldukça cezbedicidir.

Sigara makinesine atılan para veya jeton ile oynanır. Sigara içenlerin oynadığı bu oyun oldukça yaygındır. Eğer sizlerde bu makinelerin dağıtımını veya bir iş yerine ortaklık teklif ederek kazanç sağlayabilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikli olarak turkobilisim.com web adresinden bir adet ya da birkaç adet alıp temin etmeniz gerekmektedir.

Alacağınız otomatlar ile para dağıtımını yaparak ek gelir elde etmeniz mümkün olmaktadır. Çeşitli siteler ve firmaların 3 yıllık garantili sigara makinelerini alarak dağıtımını yapıp ek gelir elde edebilirsiniz. Bu otomatlar belirli bir sistemle çalışmakta olup hem sigara çıkarmak isteyenlere hem de sigara satmak isteyenlere oldukça avantaj sağlamaktadır. Sigara içen ve bu makinelerde sigara çıkarmak için atılan 1 TL gibi bir meblağda sigara sahibi olabilir, ayrıca sigaranın satışını yapan işletmelerinde sigaralarının belirli bir kar ile satmaları kolaylaştırabilirsiniz.

Eğer sizlerde evde ek gelir ile para kazanmak isterseniz sigara makinesi alıp ortaklık dağıtım işi yapmak istiyorsanız, gerekli makineleri temin etmeniz gerekmektedir. İster yüzdelik olarak çalışabilir ya da sigara başına kazanç sağlayabilirsiniz.

(Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)

(Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)

Loading... Loading...

Share :









