İnsan, öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır” der Henry Ford. Her gün bir yeni şeyler öğrenip, hayatına yön verdikten sonra sürekli kendini geliştirip mükemmel başarılara imza atan bu adamın hayat felsefesidir öğrenmek. Aslında öğrenmek, insanlığın hayat felsefesidir.

Doğduğu günden itibaren insan; görmeyi, dokunmayı, hissetmeyi, acıyı, korkuyu, yemeyi, içmeyi öğrenmiştir ve yeni duygular, yeni toplumlar, yeni icatlar ve yeni yaşayış biçimleri keşfetmiştir. Eğer öğrenmek, insanlar için hayati bir ihtiyaç olmasaydı, insanoğlu eski çağlardan çıkamaz, yazı yazamaz, ateşi bulamaz, tarım ve hayvancılık yapamaz gelişemez, üretemez ve sonucunda yok olurdu. Öğrenmek, hayati bir ihtiyaçtır. Temel ihtiyaçlar için öğrenmesi gereken şeyleri öğrendikten sonra, öğrenmeyi hayatından çıkarmak, bir insan için varlığının amacını anlamsızlaştıran bir olaydır.

Hayatın en güzel anları, genel olarak ilklerde saklıdır. İlk telefon, ilk aşk, ilk öpücük, ilk araba… İlkler önemlidir çünkü daha önce yapmamış olduğumuz bir şeyi yapmışızdır. Daha önce bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek gibi. Öğrenmek, insanları heyecanlandırır. Bir olayı yaşamaktır bazen öğrenmek, bazen de küçük bir detaydır. Dünyayı değiştiren insanların hayat felsefesi öğrenmek olmasaydı, insanlık günümüz durumuna gelemezdi. İnsanlar yüzyıllardır bilgiye ulaşmak için büyük çabalar sarf etti. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir çağda, dünyayı değiştiren insanları, fikirleri, dünyanın en güzel yerlerini, bilimi, felsefeyi, sanatı, edebiyatı, senin için hazırladığımız bütün bu bilgileri http://wikisitesi.com tek çatı altında topladı. Ziyaret etmek için hala bekliyor musun?

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