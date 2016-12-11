İstif Makinesi

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi oldukça farklı sektörlerde iş yükünün azalmasına ve eskiye kıyasla aynı süre içinde daha fazla iş ortaya çıkarma imkânı tanımıştır. Bunun en önemli gelişmeleri gösterdiği sektörler arasında hiç şüphesiz ağır yüklerin taşınması zorunlu olan sektörler bulunmaktadır. İstif makinesinin icadından sonra insanların fiziken yetmediği noktalarda bu makineler devreye girerek tonlarca ağırlığı tek seferde taşıyıp aynı zamanda yüklerin düzenli bir biçimde istiflenmesine de katkı sağlamıştır.

Bu makineler aracılığıyla birçok farklı sektörde yenilikler de beraberinde gelmiştir. Bu makineler arasında yer alan ve en fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan hiç şüphesiz elektrikli vinç olarak bilinmektedir. Genellikle gümrük, liman ve inşaat sektöründe kullanılan bu araç ile tek seferde tonlarca yük kaldırılabilir ve özelliğine göre taşına da bilmektedir. Bu nedenle bu sektörlerde bu araçların sağlamlığı insanların güvenliği ve sağlığı açısından oldukça çok önem taşımaktadır. Bu makineler arasında yer alan ve kullanımı kolay olması nedeniyle transpalet birçok sektörde oldukça çok tercih edilmektedir.

Kullanışlı olması ve daha küçük tonajlarda yüklerin kaldırılmasını sağlaması nedeniyle depolarda ve üretim tesislerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu araçlar arasında yine istifleme ve ağır yük taşıma işlemlerini bir arada yapan ve bu özelliği nedeniyle ağır yüke konu olan sektörlerde kullanılan forklift de genellikle kullanışlı makineler arasında yer almaktadır.

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