ISO 27001 Danışmanlığı

Uluslararası ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte firmalar açısından standardizasyon belgeleri oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son dönemlerde gittikçe ön plana çıkan ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği sertifikası kurumların kurumsal bilgi güvenliği sağlamaları açısından önem taşımaktadır. Kurumsal bilgi varlıklarının tespit edilmesi ve zafiyetlerinin belirlenmesi ile istenmeyen durumlara karşı kurumların korunması amaçlamaktadır. Bu nedenle yapılan analizlerle önlemlerin alınması bu belgeyle söz konusu olmaktadır.

2015 yılında danışmanlık eğitim ve belgelendirme sektöründe hizmet vermeye başlayan BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd Şti eğitim alanındaki bilgi ve tecrübeleri sayesinde birçok firmaya yol gösterici olarak ürün, belgelendirme ve yönetim sistemleri danışmanlığı yapmaktadır. Özellikle ISO baş denetçi eğitimi gibi eğitimler de adından sıkça söz ettiren firma ilkeli, planlı, atılımcı iş anlayışıyla yüzde yüz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır. Firmanın hizmetleri arasında ISO 27001 danışmanlık hizmeti de bulunmaktadır. Sizde firmanızı ilgili danışmanlık hizmetleri ile bu firmadan yardım alabilirsiniz. Bu firma ile bu belgelere sahip olmanız daha kolay bir hal alacaktır.

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