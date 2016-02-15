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    • Mobil
  • iPhone Gizli iOS Emoji Klavyesi Aktif Etme

iPhone Gizli iOS Emoji Klavyesi Aktif Etme

Mobil
15 Şubat 2016
1 Yorum
991 Okunma

Teknoloji aleminin ne kadar ilginç olduğu ve aslında bildiğimiz şeyleri, bilmediğimizi size anlatmama gerek yok. Her an yıllardır elimizde olan bir teknolojik cihazın yeni özelliğini öğrenebiliriz. Kim bilir günlük hayatımızda defalarca kullandığımız bu elektronik cihazların bilmediğimiz daha ne gibi özellikleri var?

Bu yazımızda da iPhone cihazlarda bulunan gizli bir emoji klavyesinden bahsedeceğiz sizlere. Bir çoğumuzun kullandığı ve yıllardır elimizde iPhone’lar hakkında her gün yeni bir şey öğrenmeye devam ediyoruz. Günler önce iPhone 6 cihazımızın tarihini 1 Ocak 1970 tarihine ayarladığımızda bozulduğunu öğrenmiştik ve bu bilgiyi bu yazımızda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise iPhone cihazlarının içinde bulunan bu gizli emoji klavyesini nasıl kullanıma açacağınızı sizlere anlatacağız.

iphone-gizli-emoji-klavyesi

Lafı fazla uzatmadan yukarıdaki resimde bulunan metin tabanlı emoji klavyesini cihazlarınızda nasıl aktif edeceğinizi sizlere anlatmaya başlamak istiyorum. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi iPhone cihazımızın Ayarlar kısmına gidiyoruz ve ordan Genel kısmına tıklıyoruz ve klavye bölümüne ulaşmış oluyoruz.

iphone-gizli-emoji-klavyesi-1

İkinci olarak yapacağımız işlem ise cihazımıza yeni bir klavye eklemek. Bir önceki adımları izleyerek geldiğimiz ekranda Klavyeler bölümüne giriyoruz ve Yeni Klavye Ekle seçeneğine basıyoruz. Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkıyor:

iphone-gizli-emoji-klavyesi-2

Şimdi ise telefonumuza ekleyeceğimiz gizli emoji klavyesini seçeceğiz. Karşımıza çıkan klavye listelerinden adı “Romaji” olan klavyeyi seçip cihazımıza ekliyoruz. Klavyemizde dünya simgesine basılı tuttuğumuzda aşağıda gördüğünüz resimdeki gibi bir seçenek karşımıza çıkıyor. Çin harfleriyle yazılı olan bu seçeneği tıkladığınızda, yeni ve gizli emoji klavyenize ulaşıyorsunuz.

iphone-gizli-emoji-klavyesi-3

Bu işlemleri tamamladıktan sonra bu yeni emoji klavyesi artık kullanılabilir oluyor. Yazı tabanlı emoji klavyesinde gerçekten çok kullanışlı ve ilginç emojiler bulunmakta. En kısa zamanda denemenizi diliyoruz. Bu gizli emoji klavyesi ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.

iphone-gizli-emoji-klavyesi-4

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1 Yorum

  1. Anıl Zengin
    Şubat 15, 2016 - saat 7:05 pm-Cevapla

    Güzel açıklayıcı bir yazı olmuş, 1 yıldır iPhone kullanıyorum daha yeni öğrendim böyle bir özelliği. Denedim cidden de oldu :)

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