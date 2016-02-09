Google Drive’dan Ücretsiz 2 GB Ek Alan

Google şirketi, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla kullanıcılarıyla kutlama yapıyor. Nasıl mı? Detaylar şöyle.

Google Drive kullanan herkese ek olarak 2 GB ek alan sağlayan Google, kullanıcılarını yine sevindirmeyi unutmuyor. Bu 2 GB ek alanı nasıl edineceğinizi yazımızın devamında sizlerle paylaştık.

Google Drive bilindiği üzere en çok kullanılan bulut depolama hizmeti. Her kullanıcısına 15 GB depolama alanı sağlayan Google Drive, Güvenli İnternet Günü için kullanıcılarına sürpriz yapma kararı aldı. Google her kullanıcısına, mevcut hesabını güvenlik kontrolünden geçirdikten sonra ek 2 GB alan daha ekliyor.

Peki bu 2 GB alan nasıl temin edilir?

Daha fazla alana sahip olmak için para dökmüş birçok kişi mevcut. Google Drive ise bulut depolama hizmetiyle rakiplerinin bir adım daha önüne geçerek tercih sebebi oluyor. Kullanıcılar bu hizmeti oldukça başarılı buluyorlar.

Geçen sene içinde de kullanıcılarına ek olarak 2 GB alan sağlayan Google, bunu gelenek haline getirmiş gibi görünüyor. 2 GB Google Drive alanına erişmek isteyen her kullanıcının yapması gereken tek bir adım var. O da Google hesaplarını güvenlik taramasına tabi tutmaktan geçiyor.

Geçen sene yararlananlar tekrar alabiliyorlar!

Eğer geçen sene içinde güvenlik taramanızı gerçekleştirip 2 GB ek alan edindiyseniz endişelenmeyin. Google Drive hizmetinin bu yılki avantajlı 2 GB ek alan sağlamasından yeniden yararlanabilirsiniz. Yani daha önceden bu hizmetten yararlananlar tekrar bu yılki 2 GB ek alana da sahip olup, toplamda 19 GB alanı kullanabilecekler.

Güvenlik kontrolünü yapmak oldukça basit bir işlem. Telefon numaranızı, Google hesabınızı kullanarak oturum açtığınız bilgisayarları ve hesap bilgilerinize erişebilen uygulamaları kontrol etmelisiniz. Bu bilgileri ekranınızda görüp teyit ettikten sonra 2 GB ek alanınız otomatik olarak Google Drive hesabınıza eklenecektir.

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Yazar Hakkında: Nilay Kazancı Teknolojik haberleri okumayı seven ve teknolojiyle yakından ilgilenen kendi halinde bir Teknoloji Ustası yazarı.