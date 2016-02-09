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    • İnternet
  • Google Drive’dan Ücretsiz 2 GB Ek Alan

Google Drive’dan Ücretsiz 2 GB Ek Alan

İnternet
9 Şubat 2016
8 Yorum
1161 Okunma

Google şirketi, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla kullanıcılarıyla kutlama yapıyor. Nasıl mı? Detaylar şöyle.

Google Drive kullanan herkese ek olarak 2 GB ek alan sağlayan Google, kullanıcılarını yine sevindirmeyi unutmuyor. Bu 2 GB ek alanı nasıl edineceğinizi yazımızın devamında sizlerle paylaştık.

Google-Drive-PC

Google Drive bilindiği üzere en çok kullanılan bulut depolama hizmeti. Her kullanıcısına 15 GB depolama alanı sağlayan Google Drive, Güvenli İnternet Günü için kullanıcılarına sürpriz yapma kararı aldı. Google her kullanıcısına, mevcut hesabını güvenlik kontrolünden geçirdikten sonra ek 2 GB alan daha ekliyor.

Peki bu 2 GB alan nasıl temin edilir?

Daha fazla alana sahip olmak için para dökmüş birçok kişi mevcut. Google Drive ise bulut depolama hizmetiyle rakiplerinin bir adım daha önüne geçerek tercih sebebi oluyor. Kullanıcılar bu hizmeti oldukça başarılı buluyorlar.

Geçen sene içinde de kullanıcılarına ek olarak 2 GB alan sağlayan Google, bunu gelenek haline getirmiş gibi görünüyor. 2 GB Google Drive alanına erişmek isteyen her kullanıcının yapması gereken tek bir adım var. O da Google hesaplarını güvenlik taramasına tabi tutmaktan geçiyor.

Geçen sene yararlananlar tekrar alabiliyorlar!

Eğer geçen sene içinde güvenlik taramanızı gerçekleştirip 2 GB ek alan edindiyseniz endişelenmeyin. Google Drive hizmetinin bu yılki avantajlı 2 GB ek alan sağlamasından yeniden yararlanabilirsiniz. Yani daha önceden bu hizmetten yararlananlar tekrar bu yılki 2 GB ek alana da sahip olup, toplamda 19 GB alanı kullanabilecekler.google-guvenlik-taramasi-1455001077

Güvenlik kontrolünü yapmak oldukça basit bir işlem. Telefon numaranızı, Google hesabınızı kullanarak oturum açtığınız bilgisayarları ve hesap bilgilerinize erişebilen uygulamaları kontrol etmelisiniz. Bu bilgileri ekranınızda görüp teyit ettikten sonra 2 GB ek alanınız otomatik olarak Google Drive hesabınıza eklenecektir.

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Yazar Hakkında:

Teknolojik haberleri okumayı seven ve teknolojiyle yakından ilgilenen kendi halinde bir Teknoloji Ustası yazarı.

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8 Yorum

  1. Eren
    Şubat 9, 2016 - saat 4:59 pm-Cevapla

    Google Drive kullanıyorum iyi oldu 2 GB eklenmesi 19 GB oldu kapasite. İşlem 1 dakikamı bile almadı.

  2. zekican
    Şubat 9, 2016 - saat 10:00 pm-Cevapla

    2 gb lık alan az ama googledan toplamda 19 gb olunca iyi aslında, yandexten de derken baya bi gb aldım her yerden, hepsini toplayınca baya bir alana sahibim :)

  3. Emre Çom
    Şubat 9, 2016 - saat 11:14 pm-Cevapla

    google drive bunu yükseltebilirse 5 gb süper olur şimdiden 2 gb doldurdum. yetmedi bana :)

  4. Fatih
    Şubat 9, 2016 - saat 11:31 pm-Cevapla

    Bence küçük ama hem sevindirici hem yararlı bir güzellik yapmışlar.Boş alanım yoktu bu yazıyı okuduktan sonra doldurmaya gidiyorum , teşekkürler :)

  5. Anıl Zengin
    Şubat 10, 2016 - saat 1:57 am-Cevapla

    2 GB gayet iyi bir hafıza. Zaten ücretsiz olarak 2 GB’ı Google’dan başkası sağlamazdı :) Bilgisayardaki fotoğraflarınızı müziklerinizi falan depolamak için iyi bir yöntem.

  6. ByBrawe
    Şubat 10, 2016 - saat 8:15 pm-Cevapla

    2 gb alanı az. bir ara 10 20 gb dağıtıyordu

  7. Talha
    Şubat 11, 2016 - saat 11:20 pm-Cevapla

    Çok yararlı ve kullanıcıları sevindiren bir uygulama olmuş, teşekkürler google seni seviyoruz.

  8. Davut şahin
    Mayıs 31, 2016 - saat 12:22 pm-Cevapla

    Aslında çok güzel bir şey bende kullanıyorum, yandex vb. kulanmanızı tavsiyederim bende beleş orada biz :)

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