Genel Bilgiler

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İnsanoğlu varlığından itibaren hayat şartlarına ve doğaya uyum sağlamak, varlığını sürdürebilmek için öğrenmenin yollarını aramıştır. Bilgi, insan için her şeydir. İnsanlar doğdukları andan itibaren, istemli ya da istemsiz bir şekilde, öğrenirler. Hayvanların, diğer hayvanlara ve yaşam koşullarına karşı geliştirdikleri beslenme sistemleri ve yaşayış biçimleri neyse, insan için bilgi odur. Gününü bir şey öğrenmeden geçiren bir insanın, hayattan beklentisi kalmamıştır.

Burada öğrenmekten kastedilen tarih, coğrafya vb. spesifik konular değil, tersine hayattır. Farklı bir insanla tanışmak, farklı bir eyleme tanık olmak, yeni yerlere keşfetmek ve görmek, yeni bir düşünce tarzı bulmak… Bu durumların hepsinin adı aslında öğrenmektir. İnsanların gittikleri yerler, gezdikleri şehirler, kullandıkları nesneler ve söyledikleri şarkılar, daha önce bunların hiçbirini yapmamış birinin aklında henüz keşfedilmemiştir. İnsan sürekli aklında farklı yerleri ve durumları keşfetmeli, yeni bilgiler öğrenmelidir.

http://hakkindagenelbilgiler.com portalında, sizlere özel bilgiler veriyoruz. Bilgilerimizin arasında tarihi olaylar, keşfetmediğiniz coğrafyalar, düşünmeyi öğrendiğiniz filozoflar, hayatınızdan kesitler, ne kadar büyük bir evrenin parçası olduğumuzu anlamamızı sağlayan bilimler, günlük hayatınızda işinize yarayacak pratik bilgiler, internet dünyasındaki platformlar gibi birçok bilgi var. Her gün bu bilgilere göz attıktan sonra “bugün de yeni bir şeyler öğrendim” cümlesini kurarak huzurlu bir şekilde başınızı yastığa koyabilirsiniz. Hayatın anlamı nedir sorusuna belki de verilebilecek en güzel cevap olan öğrenmenin, sonuna kadar tadına varabilmeniz dileğiyle…

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