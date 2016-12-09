Günümüzde birçok insanın standart ölçülerin üstünde kiloya sahip olması beslenme önceliğinin ekmek olmasından kaynaklanmaktadır. Ekmeklerin çok fazla tüketilmesi özellikle ekmek şişmanlatır mı sorusu nedeniyle birçok kişi ekmek tüketiminden uzak durmaktadır. Ancak tam buğday ve çavdar ekmeği gibi ekmekler oldukça besleyici vitaminler içermektedir. Bu nedenle her şeyden az yiyerek dengeli bir besin listesi oluşturmak gerekmektedir.

Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlarla ve virüslerin artması 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda el ayak sendromu nedir sorularını arttırmıştır. Bu hastalığın görülme sıklığının arttırması genellikle bağışıklık sistemi daha zayıf çocuklarda görülmekte ve daha zor atlatılmaktadır. Bu nedenle bu hastalıktan korunmak için çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketimi arttırılmalıdır.

Yetişkinlerde gribal enfeksiyon ile sinüzit belirtileri sıkılıkla karıştırılmaktadır. Bu nedenle sinüzit belirtileri nelerdir sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunmaktadır. Kış aylarının hastalıklarla anılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle bu aylarda daha sağlıklı besin gruplarını tüketerek ve dengeli vitamin alımını sağlayarak vücudunuzu hastalıklardan koruyabiliriz.

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