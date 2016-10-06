TRT1 ekranlarının ve Çarşamba gününün en çok izlenen Televizyon dizisi Diriliş: Ertuğrul tekrardan başlıyor. En son 2. Sezonun son bölümü olan 59. Bölümde Ertuğrul Noyan’ı yakaladı ve Sadettin Köpek’in oyunu nu bir kez daha bozdu. Noyan’ı yakalayan Ertuğrul onu öldürmedi. Kendisinin öldürmemesi ile beraber Turgutunda öldürmesine izin vermedi.

Ertuğrul’un vermiş olduğu bu karara öfkelenen Turgut ise hem Ertuğrul’un yanından hem de obadan apar topar ayrıldı. Ertuğrul ise Noyan’ı öldürmeyerek, Saadettin ile yapmış olduğu işbirliğini ortaya çıkartmak niyetinde. Öbür yandan ise Noyan ve Boğaç’ın yakalandığını ve Ertuğrul’un yanında olduğunu öğrenen Saadettin Köpek telaşlandı. Noyan ile Boğaç’ın obaya konuşması Sadettin’in yapmış olduğu her şeyin ortaya çıkmasına neden olacak.

Diğer bir yandan Tuğtekin ve Gökçe’nin yası hala devam ediyor. Dodurgalılar Tuğtekin’in yerine gelecek olan aday çalışmalarına hemen başladı. Tuğtekin ve Gökçe’nin yerine Artuk ve Akça Bey’in aday olduğu seçim bir hayli çekişmeli geçecek gibi gözüküyor.

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