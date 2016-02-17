Deadpool Rekor Kırıyor!

Hani tutmazdı? Tuttu! Deadpool sinema sektörüne yeni bir ses getirdi ve bu sesle beraber tüm diğer filmlerin rekoru aşılıp Deadpool sayesinde yeni bir rekora imza atılmış oldu. Film içerisinde her ne kadar +18 görüntüler yer alsada Deadpool izleyicileri tarafından 10 puan alarak yeni bir rekora koşuyor!

Superman, Batman ve diğer tüm karakterlerden çok daha farklı bir yapıya sahip olan Deadpool ilgiyle karşılandı. Saydığımız tüm karakterleri unutun çünkü Deadpool; ”Alaycı, iğrenç, şakacı bir karakter”.

Deadpool’dan Rekor Geldi!

Film afişi üzerinde R yazsa da yani uygun görsellere yer verilmiyor yazısı bulunsada Deadpool çok fazla ilgi gördü. Bir hafta içerisinde diğer tüm filmleri sollayarak en çok izlenen filmler arasına girdi. Diğer bir yandansa Deadpool bir hafta içerisinde 135 milyon dolar hasılat elde ederek yine aynı şekilde diğer tüm filmlerin hasılatlarını geçmeyi başardı.

Deadpool, The Matrix Reloaded adlı filmden esinlenerek yapılmıştı ve bu film 1 hafta içerisinde 91.7 milyon dolar hasılat elde etmişti. Şimdi ise farklı bir isimle gösterime tekrar girerek 1 hafta içerisinde 135 milyon dolar hasılat rekoru kırmayı başardı. Deadpool diğer tüm karakterlerden çok farklı bir yapıda çünkü Deadpool’un üzerinde R harfi var. Her ne kadar üzerinde R harfini bulundursa da 1 hafta içerisinde en çok izlenen filmler listesine dahil olmayı başardı. Komik, alaycı ve iğrenç bir karaktere sahip olan Deadpool’u sinemalarda izleyebilirsiniz.

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