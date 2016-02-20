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CS GO’da Türklere Hakaret!

Oyun Haberleri
20 Şubat 2016
2 Yorum
978 Okunma

Türk oyuncuların da Steam üzerinden severek oynadığı ve çocukluktan beri gelenek haline gelen Counter Strike, Dünya’yı da kasıp kavuruyor. Özellikle CS:GO piyasaya çıktığından beri birçok oyun severin oyunu oynadığını, düzenlenen turnuvalar ve verilen ödüller sayesinde görüyoruz. Türk oyuncular için Counter Strike: Global Offensive de yeni haritalar eklendi ancak bu eklenen haritalarda Türklere ait hakaret içerikleri de yer alıyor.

Yayınlanan Operation Wildfire operasyon paketinin içeriğinde sayısız silah ve haritayı beraberinde sunan güncelleme oyuncular arasında adından oldukça söz ettirmeyi başardı. Yapılan güncellemenin boyunun 1.6 GB olması da güncellemeyi güncelleme olmaktan çıkarıp ekstra bir oyun modu yapıyor.

cs_go_de_mikla

CS:GO Oyununa Türkiye Haritası!

Oyuna gelen bu yeni güncelleme belki de en çok Türk oyun severleri ilgilendiriyor. Counter Strike Global Offensive oyununun haritalarına göz gezdirildiği zaman “cs_italy” dahil olmak üzere birçok ülkenin haritası temsil ediliyor. Yayınlanan güncelleme sonrasında Türkiye için de bir harita oyuna dahil edildi ve haritaya “de_mikla” adı verildi. Haritanın içeriğinde Türkiye’ye ait restoranlar, bedestenler ve Pazar alanı yer alıyor.

Haritada en çok dikkat çeken ve ilginç olan kısım ise Atatürk’e hiç benzemeyen bir resmin duvara “Atahürg” olarak yazılması. Valve tarafından bu haritaya her ne kadar onay verilse de oyunu oynayan Türk oyuncular haritayı şikâyet yağmuruna tuttular. Gelen bu güncellemenin değiştirilmemesi ya da Türkiye haritasında güncelleme yapılmaması CS:GO’nun ülkemizden oynanma sayısını düşürüp düşürmeyeceği merak konusu.

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2 Yorum

  1. Berkan
    Şubat 20, 2016 - saat 3:16 pm-Cevapla

    Bendeki mikla’da bu Türkçe tabelalar isimler yabancı yazıyor. bunu nasıl türkçeye çevircez?

  2. Kecci
    Şubat 27, 2016 - saat 2:13 am-Cevapla

    hakareti saymazsak ülkemize yönelik çalışmalar yapmaları bence sevindirici

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